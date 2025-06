POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Mittags absolut fahruntüchtig unterwegs

Pforzheim (ots) - Am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, wollte ein 63-jähriger Mann mit seinem Pedelec einen unbeschrankten Bahnübergang in Freudenstadt, in der Wittlensweiler Straße überqueren. Er übersah dabei einen herannahenden Regionalzug, der in Richtung Dornstetten/Schopfloch fuhr. Der Mann wurde von dem Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der ...

