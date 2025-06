Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten, Glatten - Hoher Sachschaden nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Dornstetten, Glatten (ots)

Einfach davongefahren ist ein bislang unbekannter, nachdem er am frühen Sonntagmorgen gegen einen geparkten Pkw gefahren ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist am Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, ein unbekannter Pkw-Lenker gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel in der Gartenstraße in Dornstetten gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist der Unbekannte einfach davongefahren.

Ein zweiter Fall einer Verkehrsunfallflucht ereignete sich gegen 02.45 Uhr in Glatten. Hier wurde in der Neunecker Straße ein ordnungsgemäß geparkter Ford durch ein anderes Fahrzeug derart beschädigt, dass der Opel nicht mehr fahrbereit war.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

In beiden Fällen konnte ein dunkler 3er BMW-Kombi gesichtet werden. Ob die Unfallfluchten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, unter der Rufnummer 07451 96 0, in Verbindung zu setzen.

