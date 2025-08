Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Juweliergeschäft

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Sophienstraße, haben Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Bislang Unbekannte sollen gewaltsam die Scheibe eines Schaukastens mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen und in der Folge Schmuckstücke, unter anderem Ohrringe, im Wert von schätzungsweise 6.000 Euro entwendet haben. Die genaue Tatzeit ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Juweliergeschäft wurde am Abend zuvor gegen 18:30 Uhr geschlossen, eine Zeugin meldete den Einbruch am Freitagmorgen gegen 7:20 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen liefern können oder verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Ermittler in Baden-Baden.

/th

