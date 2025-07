Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Warnung vor Schockanrufen

Mittelbaden (ots)

Aktuell gehen bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern im Raum Freiburg Anrufe von Betrügern ein, die versuchen mit einer emotionsgeladenen Schilderung über einen schweren Verkehrsunfall größere Geldbeträge oder Wertgegenständen der Angerufenen abzugreifen. Inhaltlich soweit nichts Neues - nach wie vor wird ein schweres Unfallszenario unter Beteiligung eines Angehörigen dargestellt, bei dem Personen tödlich verletzt wurden und nun eine Kaution fällig sei. Das Besondere an der an sich gängigen Masche ist jedoch, dass es sich bei den Betrügern um Kinderstimmen handelt (möglicherweise KI-generiert) und so der ohnehin herzergreifenden Darstellung zusätzliche Emotionen freigesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Anrufwelle auch in den Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg überschwappt. Daher Die Polizei gibt daher folgende Verhaltenshinweise:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell