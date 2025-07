POL-OG: Baden-Baden - Warnung vor "Sextortion"

Kehl (ots) - Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Dienstagabend in der Weststraße, im Hafengebiet Kehl. Gegen 19 Uhr soll es aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung in einem Abluftkamin gekommen sein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt ein Mann bei Reinigungsarbeiten befand. Trotz zeitnaher Notrufe und dem schnellen Eintreffen der Rettungskräfte, kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät. Wie die ...

