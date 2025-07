Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrerin im Kreisverkehr leicht verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (24.07.), gegen 09:20 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der K33 / K 30 zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 65-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus Fahrtrichtung Tucherstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Der Neusser übersah nach ersten Ermittlungen die 70-jährige Neusserin auf ihrem Motorroller, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Die 70-Jährige versuchte auszuweichen und stürzte daraufhin von ihrem Roller.

Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

