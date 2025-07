POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger verspricht Seniorin Goldbarren

Kaarst (ots) - Am Donnerstag (24. Juli) ist es zu einem kuriosen Verkehrsunfall am Dr.-Stephan-Grüter-Weg in Kaarst gekommen. Dort wollte gegen 11:45 Uhr ein 81-Jähriger rückwärts aus einer Parklücke herausfahren, gab dabei jedoch zu viel Gas und rammte einen Baum. Unmittelbar danach fuhr der Senior vorwärts weiter, touchierte ein abgestelltes Fahrzeug. Er setzt seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, prallte ...

