Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall vom Beifahrersitz verursacht

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (24. Juli) ist es zu einem kuriosen Verkehrsunfall am Dr.-Stephan-Grüter-Weg in Kaarst gekommen.

Dort wollte gegen 11:45 Uhr ein 81-Jähriger rückwärts aus einer Parklücke herausfahren, gab dabei jedoch zu viel Gas und rammte einen Baum. Unmittelbar danach fuhr der Senior vorwärts weiter, touchierte ein abgestelltes Fahrzeug. Er setzt seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, prallte gegen einen Poller und anschließend gegen einen Zaun, wo ein Auto schließlich zum Stehen kam.

Hatten Einsatz- und Rettungskräfte zunächst einen medizinischen Notfall befürchtet, zeigte sich schnell, dass dem nicht so war:

Vermutlich durch die enge Parksituation bedingt, hatte der Senior sein Auto nicht auf der Fahrerseite erreichen können und war stattdessen durch die Beifahrertür eingestiegen. Er gelang ihm allerdings offenbar nicht, auf die linke Fahrzeugseite umzusteigen, und so versuchte er, vom Beifahrersitz und der Mittelkonsole aus, das Fahrzeug auszuparken. Dabei ereignete sich ein Fahrfehler, der zu den Unfällen führte. Der 81-Jährige wurde bei dem Geschehen leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen in diesem nicht alltäglichen Fall aufgenommen.

Auch, wenn eine solche Situation wohl die absolute Ausnahme sein dürfte, weißt die Polizei in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung von sicherer Fahrzeugführung hin. So können etwa Flip-Flops oder gar nackte Füße sowie Bewegungsfreiheit oder Sichtfeld einschränkende Kleidung zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Vermeiden Sie außerdem Autofahrten, wenn Sie müde oder abgelenkt sind - und natürlich auch, wenn Sie nicht auf dem Fahrersitz platznehmen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell