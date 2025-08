Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstag hat ein Verkehrsunfall zu zwei schwer verletzten Personen geführt. Gegen 16:45 Uhr fuhr eine Seat-Fahrerin auf der B500 in Fahrtrichtung Lichtental. Im Michaelstunnel soll die Seniorin auf der Abfahrt zur Lichtentaler Straße offenbar ungebremst geradeaus auf die Tunnelwand gefahren sein. Nach dem Aufprall wurde der Seat nach links auf die Gegenspur geschleudert und stieß im Frontbereich mit einer entgegenkommenden BWM-Lenkerin zusammen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Seat wieder zurück auf die Fahrspur geschleudert und krachte seitlich mit einer 50-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen, die vor dem Unfall hinter dem Seat herfuhr. Die Unfallverursacherin sowie die 28-jährige BMW-Lenkerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt und nach Erstversorgung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Peugeot blieb glücklicherweise unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Tunnel in beiden Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden. Der insgesamt entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen und der Tunnelwand wird auf etwa 53.000 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienst Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

