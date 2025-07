Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Kontrolle Einreisezug aus Dänemark; Schulschwänzer festgestellt

Süderlügum (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Bundespolizisten den Einreisezug aus Dänemark am Haltepunkt Süderlügum. Dort fiel den Beamten ein allein reisender Junge auf.

Auf Befragen der Beamten gab der 14-Jährige an, er hätte schulfrei und er wollte mal sehen was in Dänemark so los sei.

Recherchen der Bundespolizisten ergaben dann, dass der Junge von Kiel mit dem Zug über Husum nach Niebüll und schließlich nach Tondern (DK) gefahren war. Er hatte ein Deutschlandticket dabei.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Vater kam heraus, dass der Junge kein schulfrei hatte und man ihn schon den ganzen Vormittag suchte.

Die Bundespolizisten nahmen den Schulschwänzer in Obhut und organisierten die Abholung des Jungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell