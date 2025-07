Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 22-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Geseke (ots)

Am gestrigen Montag kam es um 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B1 in Höhe von Langeneicke. Demnach befuhr ein 49-jähriger Bad Sassendorfer die K50 in Richtung Mittelhausen. An der Einmündung zur B1 missachtete er beim rechts abbiegen das Stopp-Zeichen und kollidierte mit einem 22-jährigen Geseker, der auf der B1 in Richtung Erwitte unterwegs war. Der vorfahrtberechtigte Geseker prallte mit seinem Pkw Opel Corsa gegen die Fahrerkabine des VW Transporter des Bad Sassendorfer. Der 22-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt einem Lippstädter Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15000EUR geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell