Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnenbrand am Hellinghäuser Weg

Lippstadt (ots)

In der letzten Nacht bemerkte ein aufmerksamer Zeuge um 03:30 Uhr den Brand von drei Mülltonnen am Hellinghäuser Weg. Durch die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Da die Brandursache unbekannt ist, werden Zeugen gesucht, die ihre Beobachtungen telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 melden können. Hinweise zum Geschehen nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell