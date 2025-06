Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Exhibitionist an der Planckstraße

Lippstadt (ots)

Am letzten Samstag hielten sich zwei junge Mädchen auf einer Parkbank am Sportlerheim auf. Gegen 22:40 Uhr hörten sie ein Geräusch aus einem Gebüsch und entdeckten hier einen Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied. Als er bemerkte, dass die Mädchen auf ihn aufmerksam wurden, floh er in Richtung Süden. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 18 - 20 Jahre alt, muskulös, Bart, dunkle Haare, bekleidet mit Jogginghose und enganliegendem schwarzen T-Shirt. Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen, nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 entgegen. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

