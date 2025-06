Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mülltonnenbrände beschäftigen Polizei und Feuerwehr

Lippstadt (ots)

Am 29.06.2025, um 03:40 Uhr, erhielten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Kenntnis über einen Mülltonnenbrand bei einem Discounter in der Marktstraße. Die brennende Mülltonne wurde zügig gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand.

Am 30.06.2025, gegen 02:20 Uhr, standen erneut Mülltonnen in der Lippstädter Innenstand in Brand. Diesmal befand sich der Einsatzort für Feuerwehr und Polizei in der Woldemei. Zwei brennende Mülltonnen wurden hier gelöscht, bevor das Feuer auf eine Hausfassade übergreifen konnte.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Ursache für die Brände ist in beiden Fällen völlig unklar. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

