Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel entwendet

Warstein (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen dem 25.06.2025, 08 Uhr und dem 27.06.2025, 10 Uhr, Zutritt zu einer Firma an der Straße Am Hillenberg. Ein hier befindliches Trafohäuschen wurde gewaltsam aufgebrochen. Ebenso verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu mehreren Schaltkästen. Hieraus wurden sämtliche Kupferkabel ausgebaut und entwendet. Die Diebe nahmen sich die Zeit, um einen Trafo auszubauen und das Kupferkabel von diesem zu trennen. Aufgrund der Menge des entwendeten Kupfers, sowie des betriebenen Aufwands ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte. Der Wert des entwendeten Metalls wird auf ca. 10000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

