POL-SO: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Wickede (ots) - Auf dem Wickeder Friedhof wurden 17 Gräber durch Unbekannte verschandelt. In der Zeit zwischen dem 25.06.2025, 16 Uhr und dem 26.06.2025, 06:30 Uhr, wurden Blumen aus der Erde gerissen, Vasen und Grableuchten von Betonsockeln getrennt. Die Polizei in Werl ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe in mehreren Fällen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in ...

