Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn/Benninghausen - Präsenzeinsatz der Polizei

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Lippstadt in der Zeit von 8 bis 16 Uhr einen Präsenzeinsatz in den Ortsteilen Eickelborn und Benninghausen durch. Die uniformierten Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Personen und ahndeten im Rahmen des Einsatzes auch diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten. Im Ergebnis wurden vier Platzverweise im Bereich des Dorfplatzes in Eickelborn ausgesprochen, eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt und eine Strafanzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten aufgenommen. Darüber hinaus kamen die Beamtinnen und Beamten in den Ortsteilen Benninghausen und Eickelborn mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch, die sich allesamt sehr positiv über die starke Präsenz der Polizei äußerten. Auch in Zukunft wird die Polizei derartige Präsenzeinsätze in den beiden Ortsteilen durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Einwohnerinnen und Einwohner nachhaltig zu stärken.

