POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung - Erpresser gesucht

Soest (ots) - In der letzten Nacht, gegen 01:15 Uhr konnte eine aufmerksame Zeugin in der Straße "Klingelpoth" in Soest eine 16-jährige beobachten, wie diese Graffiti-Schmierereien an der Rückseite des Gebäudes einer Disco sprühte. Die Zeugin ruft die Polizei, die die 16-jährige im Gebüsch hockend antrifft und bei der Flucht festhalten kann. Gegenüber den ...

mehr