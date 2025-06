POL-SO: 9-jähriger springt zur Seite, um nicht angefahren zu werden

Warstein (ots) - In einem alten Steinbruch in der Straße "Hillenberg" in Warstein wurde vermutlich am 22.06.2025 um 16:45 Uhr eingebrochen. Aufgefallen ist dieser allerdings erst am gestrigen Tage. Scheinbar haben der oder die Täter zunächst einmal den Strom abgestellt, was dem Berechtigten durch eine IT-Firma gemeldet wurde. Erst am gestrigen Tag hat er nach dem rechten gesehen und den Einbruch festgestellt. In ...

mehr