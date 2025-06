POL-SO: Vandalismus auf dem Friedhof

Werl (ots) - In der Zeit vom 22.06.2025, 07 Uhr und dem 25.06.2025, 09 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Logistikzentrum an der Runtestraße ein. Wie der Zugang zu den gesicherten Lagerhallen gelang, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ebenso ist noch unklar, wie der Abtransport von Tabakwaren im Wert von mehreren Zehntausend Euro erfolgte. Zeugen fiel im Nahbereich des Warenlagers ein roten Ford Transit, ...

