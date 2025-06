POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Lippstadt (ots) - Am 29.06.2025, um 03:40 Uhr, erhielten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Kenntnis über einen Mülltonnenbrand bei einem Discounter in der Marktstraße. Die brennende Mülltonne wurde zügig gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand. Am 30.06.2025, gegen 02:20 Uhr, standen erneut Mülltonnen in der Lippstädter Innenstand in ...

