POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs
Rostock (ots)
Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 104 zwischen Cambs und Brahlstorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin tödlich verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg alleinbeteiligt mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gestoßen. Dabei wurde die 47-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 104 bis 18:10 Uhr zeitweise vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und hat zur Ermittlung der genauen Unfallursache auch einen DEKRA-Gutachter hinzugezogen. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 EUR beziffert. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell