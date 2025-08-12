PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs

Rostock (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 104 zwischen Cambs und
Brahlstorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin tödlich 
verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist eine 47-jährige 
Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg 
alleinbeteiligt mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen 
einen Straßenbaum gestoßen. Dabei wurde die 47-Jährige in ihrem 
Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Im Zuge der Rettungs- und 
Bergungsmaßnahmen musste die B 104 bis 18:10 Uhr zeitweise 
vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall 
aufgenommen und hat zur Ermittlung der genauen Unfallursache auch 
einen DEKRA-Gutachter hinzugezogen. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 
EUR beziffert. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

