Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer fährt parkenden Wagen an

Dormagen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend (14.06.), gegen 19:30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Siegstraße ein parkendes Fahrzeug angefahren und leicht beschädigt. Der 49 Jahre alte Mann aus Dormagen war mit seinem Skoda Oktavia Zeugen bereits zuvor auf der Elsa-Brandström-Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Da ein Atemalkoholtest am Unfallort einen Wert von 0,5 Promille ergab, wurde dem Fahrer auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bereits am 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat angenommen werden, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann.

