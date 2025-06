Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei und Verkehrswacht laden zum Tag der Verkehrssicherheit

Neuss (ots)

Bundesweit wird am Samstag (21. Juni) der Tag der Verkehrssicherheit begangen.

Denn noch immer kommen jährlich viele Menschen auf Deutschlands Straßen zu schaden. Im Jahr 2024 gab es im Rhein-Kreis Neuss 12.354 Verkehrsunfälle, über 1300 Menschen wurden dabei verletzt, fünf Personen starben.

Die Polizei kontrolliert den Verkehr regelmäßig, ahndet Verstöße und leistet Präventionsarbeit. Auch zum anstehenden Tag der Verkehrssicherheit wollen die Beamtinnen und Beamten gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrswacht für rücksichtsvolles und verantwortungsbewusstes Verhalten auf den Straßen und Radwegen sensibilisieren. Die Aktion findet im Rahmen der NRW-Initiative "Sicher im Straßenverkehr" statt.

Dazu gibt es am Samstag von 10 bis 15 Uhr einen Stand auf dem Markt in Neuss. Neben Informationen und Tipps wird es dort auch einen Pedelec-Simulator geben, mit dem Interessierte die sichere Fahrt mit elektronischen Fahrrädern üben können.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Stand vorbeizuschauen, sich informieren zu lassen und so einen Beitrag zu leisten, den Verkehr auf den Straßen im Rhein-Kreis Neuss sicherer zu machen. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind willkommen und erhalten einen Einblick in die polizeiliche Verkehrsunfallprävention.

