Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einer Fahrzeugwerkstatt in Kronskamp

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, nachdem es am heutigen Mittwochvormittag in einer Werkstatt in der Daimler-Benz-Allee zu einem Brand gekommen ist.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten gegen 10:20 Uhr Mitarbeiter der Werkstatt, dass ein Pkw bei Laserarbeiten in Brand geraten ist. In kürzester Zeit griff der Brand auf das Inventar und in weiterer Folge auf das gesamte Gebäude über. Die Feuerwehr bekämpfte mit mehreren freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung den Brand.

Die Werkstatt, das darin befindliche Inventar und mehrere Fahrzeuge wurden durch den Brand vollständig zerstört.

Sechs Personen wurden durch Rauchgasintoxikation verletzt.

Der Kriminaldauerdienst ist derzeit im Einsatz um den Tatort kriminaltechnisch zu untersuchen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1 Million Euro geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

