POL-DN: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Düren (ots) - An der Kreuzung Bismarckstraße/Schoellerstraße wurde am Montag (21.07.2025) eine Fußgängerin angefahren und hierbei leicht verletzt. Die 30 Jahre alte Frau aus Düren querte 07:25 Uhr zu Fuß die Schoellerstraße in Richtung Roonstraße und nutzte hierfür bei Grünlicht die Fußgängerfurt. Zur selben Zeit befuhr ein 25-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw die Roonstraße in Richtung Bismarckstraße, von dort bog er nach links auf die Schoellerstraße ab. ...

mehr