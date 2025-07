Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren

Düren (ots)

An der Kreuzung Bismarckstraße/Schoellerstraße wurde am Montag (21.07.2025) eine Fußgängerin angefahren und hierbei leicht verletzt.

Die 30 Jahre alte Frau aus Düren querte 07:25 Uhr zu Fuß die Schoellerstraße in Richtung Roonstraße und nutzte hierfür bei Grünlicht die Fußgängerfurt. Zur selben Zeit befuhr ein 25-Jähriger aus Düren mit seinem Pkw die Roonstraße in Richtung Bismarckstraße, von dort bog er nach links auf die Schoellerstraße ab. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben die 30-jährige Fußgängerin. Es kam zur Kollision, in deren Folge die Frau aus Düren leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 25-jährigen Autofahrer ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv, dem Dürener wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

