BPOLI S: Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamte am Hauptbahnhof Heilbronn

Stuttgart (ots) - Am Donnerstag (01.05.2025) wurde ein 65-Jähriger von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Stuttgart geschlagen und bedroht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 14:30 Uhr zusammen mit seiner 59-jährigen Begleiterin am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf. Dort soll ihm der Tatverdächtige ...

mehr