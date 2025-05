BPOLI S: 65-Jähriger von Unbekanntem geschlagen und bedroht

Ebersbach (Fils) (ots) - Am Dienstag (29.04.2025) kam es in einem Metropolexpress von Stuttgart in Richtung Ulm zu einem körperlichen Angriff durch einen 16-Jährigen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:10 Uhr. Hier soll der 16 Jahre alte Tatverdächtige mit irakischer Staatsangehörigkeit gemeinsam mit der 20 Jahre alten deutschen ...

mehr