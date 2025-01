Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auto überschlägt sich bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer aus Haltern am See verlor am späten Montagabend die Kontrolle über sein Auto. Der 42-jährige Mann war auf der Marler Straße in Richtung Haltern am See unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Waldstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hier überschlug sich sein Auto. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der 42-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell