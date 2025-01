POL-RE: Marl: Zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots) - In der letzten Nacht (7. Januar, 01.00 Uhr) kam es an der Ellerbruchstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus - eine 37-jährige Anwohnerin wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete die Frau aus der Wohnung und löschte den Brand. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt und versiegelt. ...

mehr