Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Explosion in Mehrparteienhaus - Ein Schwerverletzter - Ursache weiter unklar

Börger (ots)

Am Sonntagabend, ereignete sich gegen 21.43 Uhr eine Explosion in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Waldstraße in Börger. Dabei wurde ein 38-jähriger Bewohner schwer verletzt. Er erlitt Brandverletzungen dritten Grades und befindet sich aktuell zur Behandlung im Krankenhaus.

Die Explosion alarmierte nicht nur die Bewohner des Hauses, sondern auch zahlreiche Rettungskräfte. Mehrere Feuerwehren aus der Region sowie Rettungskräfte waren vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, während die Feuerwehr die Bewohner evakuierte und die Sicherheit des Gebäudes prüfte.

Das Küchenfenster sowie ein weiteres Fenster der betroffenen Wohnung wurden durch die Wucht der Explosion vollständig zerstört. Glassplitter lagen verstreut auf dem Gehweg vor dem Gebäude. Der 38-Jährige konnte sich nach der Explosion zunächst ans Fenster begeben und anwesenden Zeugen mitteilen, dass "alles in Ordnung" sei. Wenige Minuten später wurde er schwer verletzt von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten alle weiteren Bewohner des Hauses unverletzt evakuiert werden. Sie wurden vorübergehend im Feuerwehrhaus Börger betreut. Auch das Erdgeschoss, in dem sich ein Bürokomplex befindet, blieb weitgehend unbeschädigt.

Der Sachschaden am Gebäude und an einem vor dem Haus geparkten Fahrzeug ist erheblich. Die Wohnung, in der sich die Explosion ereignete, ist vorerst nicht bewohnbar. Die genauen Umstände der Explosion sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die übrigen Wohnungen des Hauses sind nach Freigabe durch die Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell