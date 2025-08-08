PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0511--Tach der Fans--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße
Zeit: 	9.8.25, 11 Uhr

Am Samstag findet am Weserstadion der so genannte "Tach der Fans" statt. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten und rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Veranstalter rechnet bei diesem Familienfest mit bis zu 30.000 Besuchern. Parallel findet auf der Bremer Bürgerweide von 12 Uhr bis ca. 22 Uhr das Schlager-Event "Bremen Olé" statt. Hier werden bis zu 12.500 Besucher erwartet.

Mit Verkehrsbehinderungen, insbesondere rund ums Weserstadion, ist zu rechnen. Der Bereich sollte entsprechend weiträumig umfahren werden. Die Polizei Bremen rät allen Besucherinnen und Besuchern die Anreise zu Fuß, mit Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Erfahrungsgemäß nutzen Taschendiebe Menschenmengen aus, um unbemerkt Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei empfiehlt allen Besuchern deshalb, ihr Portemonnaie und andere Wertsachen in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

