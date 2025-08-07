Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0510 --Jugendliche Raser in gestohlenem Auto gestoppt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen/ Achim, Autobahn 27 Zeit: 07.08.2025, 00:40 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen und der Polizei Verden/Osterholz stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche. Sie waren zuvor mit einem entwendeten Audi über die Autobahn gerast.

Etwa um 04:00 Uhr fiel einer Streife der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen auf der A27 ein Audi auf, der sehr unsicher und teilweise mit Schlangenlinien fuhr. Als die Einsatzkräfte den Fahrer zum Anhalten aufforderten, gab dieser Vollgas und versuchte zu flüchten. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit, geschätzt mit deutlich über 200 km/h, in Fahrtrichtung Hannover. An der Anschlussstelle Achim fuhr er ab und raste in der Folge mittig über zwei Kreisverkehre, wodurch zum Teil erheblicher Sachschaden entstand. Mit Unterstützung von Kräften aus Verden/Osterholz wurde der Audi in einer Sackgasse gestellt. Die Insassen, zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche gaben an, sie hätten das Auto in Bremen entwendet. Sie wurden mit auf die Wache genommen und nach Abschluss der Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

