Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0507 --Polizei stellt zwei Drogendealer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Hemelingen/Gröpelingen, OT Hemelingen/Lindenhof, Bultstraße/Gröpelinger Heerstraße Zeit: 05.08.2025, 14:30 Uhr, 18 Uhr

In Hemelingen und Gröpelingen stellten zivile Einsatzkräfte der Polizei zwei Drogendealer im Alter von 35 und 40 Jahren. In beiden Fällen stellten die Polizisten diverse Drogen sicher.

Etwa gegen 14:30 Uhr beobachteten Zivilpolizisten in der Gröpelinger Heerstraße wie der 35-Jährige einer unbekannten Person etwas übergab. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der Mann mit seinem Fahrrad zu flüchten. Im einem Grünzug in einem nahliegenden Park konnte der 35-Jährige gestellt werden. In seinem Rucksack fanden die Einsatzkräfte Cannabis, Bargeld und mehrere Mobiltelefone. Während seiner Flucht warf er noch mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Kokain ins Gebüsch, die von den Diensthunden im Nachhinein aufgefunden wurden.

Gegen den 35 Jahre alten Mann wurde eine Strafanzeige unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung führten zivile Einsatzkräfte in Hemelingen am Dienstagabend verdeckte Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels durch. Währenddessen beobachteten sie in der Bultstraße einen Drogenhandel aus einem Auto heraus. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizisten Marihuana fest. Die weiteren Ermittlungen führten sie in eine Wohnung in der Bultstraße zu einem 40 Jahre alten Mann, von wo aus ihnen ein starker Cannabisgeruch entgegenkam. Es stellte sich heraus, dass der Geruch aus einer dortigen Garage kam. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Haschisch, über 4,5 Kilogramm Marihuana und diverses Verpackungsmaterial.

Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell