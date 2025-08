Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0504 --Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Dötlinger Straße Zeit: 04.08.2025, 20:50 Uhr

In Woltmerhausen gerieten am Montag auf einem Supermarktparkplatz eine 45 Jahre alte Frau und ein 55-Jähriger in einen Streit. Wie sich herausstellte, lagen gegen den Mann zwei offene Haftbefehle vor.

Etwa um 20:50 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Dötlinger Straße gerufen, da mehrere Zeugen meldeten, dass ein Auto mehrfach gegen ein weiteres Fahrzeug gefahren sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 45 Jahre alte Frau und einen 55-Jährigen. Die Frau hatte zuvor den Mann aus einer Betrugsstraftat wiedererkannt und parkte ihn ein, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der 55-Jährige fuhr trotzdem los und beschädigte zunächst den BMW der 45-Jährigen. Als er nicht aufhörte, stellte sie sich zwischen die Autos, doch der 55-Jährige machte weiter und fuhr mehrmals gegen ihr Knie. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Die Frau wurde von Rettungskräften nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass gegen den 55-Jährigen zwei noch offene Haftbefehle aus Hannover und Dortmund vorlagen. Zudem wurde der Mercedes, mit dem er fuhr, wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben. Außerdem war der 55-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der polizeilichen Maßnahmen klagte der Mann über Schmerzen in der Brust und wurde im weiteren Verlauf ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der medizinischen Versorgung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Gegen den 55 Jahre alten Mann wurden diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Unterschlagung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

