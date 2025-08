Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0502--Schüsse in die Luft - Polizei nimmt Verdächtigen fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 4.8.25, 22.55 Uhr

Am Montagabend sorgte ein Mann mit einer Schreckschusswaffe in der Bahnhofsvorstadt für einen größeren Polizeieinsatz. Zwei couragierte Zeugen konnten den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Kurz vor 23 Uhr meldeten mehrere Passanten über den Notruf einen Mann, der auf dem Hillmannplatz mit einer Waffe in die Luft schoss. Der Verdächtige bewegte sich anschließend in Richtung Bahnhofsplatz und zeigte dort weiteren Vorbeigehenden die Waffe. In einem günstigen Moment konnte er von zwei Passanten zu Boden gebracht werden, wo ihn zeitgleich eintreffende Einsatzkräfte der Bundespolizei fixierten. Währenddessen entwendete der Tatverdächtige einem der Helfer 50 Euro aus der Jackentasche.

Der 33 Jahre alten Bremer wurde anschließend vorläufig festgenommen. Er führte neben der Schreckschusswaffe auch ein Einhandmesser sowie eine geringe Menge Kokain mit sich. Er gab an, zuvor Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Zudem fanden die Polizisten den zuvor gestohlenen 50-Euro-Schein bei ihm. Die Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit nur mit einem gültigen "Kleinen Waffenschein" geführt werden dürfen. Und auch dann nicht in der Art und Weise, wie sie hier zur Schau gestellt wurde. Wer eine solche Waffe abfeuert, riskiert strafrechtliche Konsequenzen und gefährdet die Sicherheit anderer.

Das Verhalten der Zeugen war sehr mutig, aber auch gefährlich. Bringen Sie jedoch sich oder andere in solchen Situationen nicht in Gefahr Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen Sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell