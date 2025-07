Polizei Hamburg

POL-HH: 250701-4. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Tatzeit: 30.06.2025, 17:43 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm/ Stralsunder Straße

Am Montagabend gerieten zwei Personengruppen im Stadtteil St. Georg in einen Streit, in dessen Verlauf ein 24-Jähriger durch einen Messerstich schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen sprach eine etwa fünfköpfige Gruppe den 24-Jährigen und seinen Begleiter auf den mitgeführten E-Scooter an und bekundete Interesse an dem Fahrzeug.

Im Verlauf gerieten die Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzte ein Angreifer den 24-Jährigen mittels eines Messers potenziell lebensgefährlich im Bereich des Oberkörpers. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Im Anschluss flüchtete die Gruppierung in Richtung Hansaplatz. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbestzungen führte nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung versorgte den Verletzten zunächst und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Der Angreifer, der den Mann verletzt haben soll, kann wie folgt beschrieben werden:

- 180-185 cm groß - "südländisches" Erscheinungsbild - schwarze, an der Seite kurz geschnittene, Haare - trug eine grüne Oberbekleidung, eine blaue Jeans und weiße Schuhe

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, die noch am Abend von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden und andauern.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

