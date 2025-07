Polizei Hamburg

POL-HH: 250701-3. Zeugenaufruf und erste Erkenntnisse nach Tötungsdelikt in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 01.07.2025, 01:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee

Heute Nacht wurde ein 54-Jähriger in Hamburg-Bramfeld im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit tödlichen Verletzungen aufgefunden. Die Mordkommission ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fanden Zeuginnen und Zeugen den 54-jährigen Mann leblos im Treppenhaus des Hauses auf und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten wenig später nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Aufgrund der vorliegenden Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Beamtinnen und Beamte der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernahmen noch in der Nacht die Ermittlungen am Einsatzort, die zuvor vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) eingeleitet wurden. Für die Tatortarbeit kamen die Spurensicherung des Landeskriminalamtes (LKA 31) und ein 3D-Scanner (LKA 38) zum Einsatz.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell