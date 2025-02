POL-EL: Meppen - Mauer beschädigt

Meppen (ots) - In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Hauseingangstür eines Reihenhauses an der Mozartstraße in Meppen eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Haus von den Tätern nicht betreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

