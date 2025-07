Polizei Hamburg

POL-HH: 250701-2. Verkehrshinweise für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 04.07.2025 bis 07.07.2025; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende stehen in Hamburg mehrere Großveranstaltungen und eine 55-stündige Vollsperrung des Elbtunnels an. Die Polizei Hamburg weist darauf hin, dass es insbesondere in den Bereichen der Veranstaltungsorte und auf den Hauptverkehrsachsen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Konzerte im Volksparkstadion und Vollsperrung des Elbtunnels:

Von Freitag bis Sonntag findet jeweils abends im Volksparkstadion eine Konzertreihe statt. Das Stadion ist an allen drei Tagen mit 57.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20:00 Uhr, wobei der Zustrom bereits ab dem Nachmittag einsetzen wird. Verkehrsteilnehmende sollten insbesondere rund um den Volkspark sowie auf der BAB 7 mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.

Von Freitag, 22:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, wird der Elbtunnel aufgrund von Bauarbeiten für insgesamt 55 Stunden zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld in beiden Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind großräumig ausgeschildert und führen über die Köhlbrandbrücke sowie die Elbbrücken. Verkehrsteilnehmende auf der BAB 7 werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen über die Anschlussstellen Waltershof und Volkspark zu nutzen.

Im Zusammenhang mit den Konzerten wurde für die Besuchenden trotz dieser Vollsperrung eine verkehrliche Sonderlösung geschaffen. Dazu die Autobahn GmbH:

Die An- und Abreiseverkehre der Veranstaltungen im Volksparkstadion werden ab der AS HH-Stellingen komplett über die Anschlussstelle HH-Volkspark abgewickelt. Es werden nur Fahrbeziehungen zum und vom Volksparkstadion aufrechterhalten. Die An- und Abfahrt zum Konzert über die AS HH-Volkspark wird aufgrund umliegender Baumaßnahmen empfohlen. Diese Verkehrsführung wird an der Strecke über die dynamische Wegweisung angezeigt.

Für Konzertbesucher aus Süden kommend steht ab den Elbbrücken die innerstädtische Ausweichstrecke zur AS HH-Stellingen zur Verfügung und von hier erfolgt die genannte Weiterleitung über Hinweisbeschilderung zum Veranstaltungsort.

Weitere Informationen sind hier zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/erinnerung-1-a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-und-neubau-tlz-55-stunden-vollsperrung-der-a7-montage-neuer-verkehrszeichenbruecken-vzb-sowie-umfangreiche-arbeiten-und-tests-zur-integration-tunnelleitzentrale-im-elbtunnel

Schlagermove:

Am Samstag zieht der Schlagermove wieder zahlreiche Feiernde in die Hamburger Innenstadt. Die Parade startet um 15:00 Uhr und führt vom Heiligengeistfeld über die Landungsbrücken, die Reeperbahn und zurück zum Heiligengeistfeld. In diesem Zusammenhang werden Straßensperrungen und Verkehrsmaßnahmen entlang der Strecke erforderlich sein. https://www.hamburg.de/freizeit/strassenfeste/schlagermove-338506

Verkaufsoffener Sonntag:

Am Sonntag öffnen zahlreiche Geschäfte in Hamburg im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags. Es wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen in den Einkaufsstraßen und rund um die großen Einkaufszentren gerechnet. Siehe dazu auch https://www.hamburg.de/freizeit/shopping/verkaufsoffene-sonntage-hamburg-321768

Versammlungen und Aufzüge:

Auch an diesem Wochenende sind wieder mehrere Versammlungen und Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet angemeldet worden. Am Sonntag findet unter anderem eine Demonstration mit bis zu vom Veranstalter erwarteten 1.000 Teilnehmenden statt, die ab 15:00 Uhr vom Hauptbahnhof/ Kirchenallee startet, über die Mönckebergstraße und den Ballindamm zum Eingang der Wandelhalle am Glockengießerwall führt und dort gegen 17:45 Uhr enden soll. Auch hier kann es zu temporären Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen.

Hinweise der Polizei Hamburg:

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, sich frühzeitig über mögliche Einschränkungen zu informieren sowie alternative Routen und weiträumige Umfahrungen einzuplanen. Insbesondere in den Bereichen der Veranstaltungsorte, entlang der Strecken des Schlagermoves und der Demonstrationen sowie rund um den Elbtunnel ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Angebote des ÖPNV, insbesondere schienengebundene Beförderungsmittel, werden ausdrücklich empfohlen.

Aktuelle Verkehrsinformationen sind auch den Rundfunkanstalten und den Online-Diensten der Polizei Hamburg (https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586) sowie der Autobahn GmbH entnehmbar.

