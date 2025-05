Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa eröffnete die Informationsveranstaltung "Dein Weg zur Feuerwehr" - Bewerbungen noch bis zum 18. Mai möglich

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende fand eine Informationsveranstaltung über den Einstieg in die Feuerwehrlaufbahn bei der Feuerwehr Bremerhaven statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa. In seiner Begrüßung hob er die besondere gesellschaftliche Bedeutung des Feuerwehrdienstes hervor: "Der Dienst in der Feuerwehr ist fordernd - ja -, aber er ist auch zutiefst sinnstiftend. Es gibt kaum etwas erfüllenderes, als zu wissen, dass man mit seinem Einsatz Leben schützt, Hab und Gut bewahrt und einen bleibenden Beitrag zum Wohl der Gesellschaft leistet"

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung erhielten die Besucherinnen und Besucher umfassende Einblicke in den abwechslungsreichen Berufsalltag der Feuerwehr Bremerhaven. Neben einem informativen Wachrundgang wurden Details zu den Ausbildungsmöglichkeiten, den Karrierechancen sowie den Rahmenbedingungen wie Besoldung, Dienstplänen und zusätzlichen Benefits vorgestellt.

Jetzt noch bewerben: Einstieg als Brandmeisteranwärterin oder Brandmeisteranwärter

Wer die Veranstaltung verpasst hat, findet weitere Informationen auf der Homepage unter www.feuerwehr.bremerhaven.de/jobs.

Die Bewerbung für den Einstieg in die Feuerwehrlaufbahn als Brandmeisteranwärterin oder Brandmeisteranwärter ist noch bis zum 18. Mai möglich.

Die Feuerwehr Bremerhaven freut sich auf motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die bereit sind, einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Seestadt zu leisten.

Neben der hauptberuflichen Tätigkeit in der Feuerwehr besteht auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich in einer der drei Freiwilligen Feuerwehren zu engagieren. Informationen und Kontaktmöglichkeiten: www.feuerwehr-bremerhaven.de/ff.

