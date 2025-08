Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0501 --Einbruch in Postfiliale--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 03.08.2025, 04:30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in eine Postfiliale im Ortsteil Oslebshausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Inhaber der Postfiliale in der Schragerstraße meldete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass in seine Filiale eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Unbekannten mittels Leiter auf das Dach eines danebenstehenden Einkaufszentrums und gelangten über eine Fensteröffnung, die sie gewaltsam öffneten, in die Postfiliale. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten zwei leere Geldeinwurfboxen, die sie während ihrer Flucht auf dem Dach zurückließen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Nacht zu Sonntag in der Schragestraße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

