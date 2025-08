Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0498 --Trio überfällt 19-Jährigen in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Neustadtswall Zeit: 02.08.2025, 03:15 Uhr

Drei Unbekannte raubten in der Nacht zu Samstag einen 19-Jährigen in der Neustadt aus. Dabei bedrohten sie ihn mit einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 19 Jahre alte Mann befand sich gegen 03:15 Uhr in den Neustadtswallanlagen und wurde von drei jungen Männern bedrängt. Zwei von ihnen hielten ihn am Nacken fest und bedrohten ihn mit einem Messer. Der Dritte trat dem 19-Jährigen in die Kniekehle. Das Trio forderte ihn auf, alles herauszugeben, was er hat. Daraufhin gab er ihnen seine Geldbörse und sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung Neustadtscontrescarpe.

Die Angreifer wurden als etwa 19 Jahre beschrieben. Alle hatten schwarze Haare und einen dunklen Teint. Sie trugen jeweils dunkle Jogginganzüge. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

