POL-HB: Nr.: 0497 --Frau mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt, Bornstraße Zeit: 01.08.2025, 15:45 Uhr

Eine Frau mit einem Messer löste am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz in der Bahnhofsvorstadt aus. Sie konnte von alarmierten Einsatzkräften überwältigt werden. Die Frau verhielt sich psychisch auffällig und wurde entsprechend begutachtet.

Gegen 15:45 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Bornstraße gerufen, nachdem eine Frau mit einem Messer die Straße auf und ab lief und herumgeschrien hatte. Vor Ort trafen die Polizisten auf die Frau, die das Messer in der Hand hielt und damit hektisch hin und her schwenkte. Sie forderten die 45-Jährige auf, das Messer fallen zu lassen. Dem kam sie zunächst nicht nach und schwenkte weiterhin mit dem Messer umher, auch in Richtung der Polizisten. Erst als die Einsatzkräfte den Schusswaffengebrauch androhten, ließ die 45-Jährige das Messer fallen, flüchtete in einen nahliegenden Dönerladen, wo sie auf dem Boden liegend von den Polizisten gestellt und festgenommen werden konnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten sie zudem eine griffbereite Schere sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen die psychisch auffällige Frau mit auf die Wache. Anschließend wurde sie zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

