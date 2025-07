Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel: "Geodäsie ist das Fundament unserer modernen Welt"

Schwerin (ots)

Der diesjährige Tag der Geodäsie (22. Juli) steht kurz bevor und bietet in Mecklenburg-Vorpommern erneut spannende Einblicke in die Welt der Vermessung und Geoinformation. Unter dem Motto "Vermessung & Geoinformation - entdecken, ausprobieren und begeistert sein" finden Veranstaltungen in Schwerin, Greifswald und Rostock statt.

"Ohne die Arbeit der Geodätinnen und Geodäten würden keine Karten entstehen, keine Bauwerke sicher geplant und keine Klimamodelle räumlich verankert werden. Sie liefern die Grundlage für digitale Zwillinge, smarte Städte und nachhaltige Entwicklung", betont Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern.

Die Veranstaltungen richten sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene, die sich für technische, naturwissenschaftliche oder planerische Berufe interessieren. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr werden vor Ort Praxisstationen, Laserscanner-Vorführungen, GPS-Messungen und interaktive Aufgaben vorgestellt.

"Die Berufe in der Geodäsie und Geoinformatik sind so spannend wie vielfältig - sie verbinden hochpräzise Vermessung mit modernster Digitalisierung und ermöglichen es, unsere Welt sichtbar, planbar und zukunftsfähig zu machen. Ob auf dem Boden, in der Luft oder sogar aus dem All - Geodätinnen und Geoinformatikerinnen liefern die Grundlage für nahezu alle technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie leisten auch einen zentralen Beitrag zur Gestaltung unserer Lebensräume - sei es beim Netzausbau, im Küstenschutz oder bei der Energiewende", unterstreicht Christian Pegel.

Organisiert wird der "Tag der Geodäsie" von Vermessungsbüros, Behörden und Bildungseinrichtungen die sich im Rahmen einer Kooperation besonders für die öffentliche Wahrnehmung des Berufsfeldes engagieren. Während die Plätze in Schwerin und Greifswald bereits belegt sind, sind in Rostock noch Anmeldungen vor allem für Schulklassen möglich unter Telefonnummer 0381/381 6281 oder per E-Mail an katasteramt@rostock.de.

Eckdaten:

Termin: Dienstag, 22. Juli 2025

Zeit: 9 bis 15 Uhr

Ort: Marktplatz Greifswald, Universitätsplatz Rostock und Marktplatz Schwerin

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell