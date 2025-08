Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0496--Trickdiebe stadtweit unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Stadtgebiet Bremen Zeit: 31.07.2025, 10:45 Uhr bis 17:30 Uhr

Unbekannte Täter und Täterinnen erbeuteten am Donnerstag in drei Bremer Stadtteilen Bargeld und Schmuck von Senioren. Die Polizei gibt Verhaltenstipps.

Zwei unbekannte Täter klingelten vormittags um 10:45 Uhr an der Haustür einer 66 Jahre alten Frau in der Dillener Straße im Ortsteil Rönnebeck und gaben sich als Handwerker aus, die einen Wasserschaden beheben müssen. Sie lockten die Wohnungsinhaberin in das Badezimmer, entwendeten darauf Bargeld und zwei Schmuckschatullen aus anderen Räumen und verschwanden. Ein weiterer Fall ereignete sich in der Neuen Vahr. Ein junger unbekannter Täter war in Begleitung einer jungen Täterin. Sie sprachen gegen 16 Uhr eine 80-Jährige im Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Bürgermeister-Reuter-Straße an und gaben vor, einen Wasserschaden zu überprüfen. Als die Seniorin das Duo in die Wohnung ließ, entwendete es nach einem Ablenkungsmanöver Bargeld. In der Poelzigstraße im Ortsteil Peterswerder gab sich eine unbekannte Täterin als entfernte Verwandte eines 90 Jahre alten Mannes aus und erlangte auf die Weise Bargeld.

Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen und rät:

- Lassen Sie nur Personen in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen durch die Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Fremde unangemeldet erscheinen.

- Halten Sie Haustüren stets geschlossen und lassen Sie nur bekannte Personen ins Gebäude.

- Reagieren Sie selbstbewusst und lautstark, wenn jemand sich aufdrängt - das kann abschrecken.

- Holen Sie sich Hilfe von Nachbarn und Vertrauenspersonen.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110

Trickdiebstahl ist kein Einzelfall- gemeinsam können wir verhindern, dass sich Fremde unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen. Weitere Tipps und Ratschläge gibt es im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 196 oder auf der Internetseite www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell