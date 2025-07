Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0493 --Mann mit Axt durch Taser-Androhung gestoppt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Auf dem Bohnenkamp Zeit: 30.07.2025, 22:50 Uhr

In Woltmershausen nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Mittwoch einen 41 Jahre alten Mann vorläufig fest. Er hatte zuvor seinen Nachbarn mit einer Axt bedroht. Durch Androhung eines Schusswaffen- und Tasergebrauchs konnte die Gefahrenlage unter Kontrolle gebracht werden.

Gegen 22:50 Uhr kam es in der Straße Auf dem Bohnenkamp zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 41 und 54 Jahren. Im weiteren Verlauf ging der 41-Jährige in seine Wohnung und holte eine Axt. Der 54 Jahre alte Nachbar griff ihm daraufhin direkt an dem Arm und es kam zu einer Rangelei. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Kurz danach zog sich der 41-Jährige in seine Wohnung zurück. Als die Einsatzkräfte vor Ort antrafen, forderten sie ihn auf, die Tür zu öffnen. Dem kam er teilweise nach und öffnete die Tür nur um einen Spalt. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann eine Axt oder einen anderen, waffenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt. Erst nachdem der Einsatz einer Schusswaffe und eines Tasers angedroht wurde, öffnete der 41-Jährige die Tür und lies sich widerstandslos festnehmen. Bei einer Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte einen Axtkopf, eine Axt sowie ein Beil sicher.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

