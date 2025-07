Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0492 --78 Schulwegbanner für mehr Sicherheit im Straßenverkehr--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland/Vegesack Zeit: 04.08.2025, 06.08.2025, 11 Uhr

In Bremen neigen sich die Ferien langsam dem Ende. Das neue Schuljahr beginnt am 14. August 2025 und mit ihm die Einschulungen der ABC-Schützen am 16. August 2025. Wie auch in den vergangenen Jahren werden Schulwegbanner in Bremen angebracht, um auf die erhöhte Verkehrssituation hinzuweisen und die Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Die insgesamt 78 Banner tragen die Aufschrift "Achtung Schulbeginn!". Autofahrende sollen mit den Bannern dazu sensibilisiert werden, sich in der Nähe von Schulen rücksichtsvoll und verkehrsgerecht zu verhalten.

Zu den offiziellen Auftaktveranstaltungen laden wir Medienvertreter herzlich ein:

Am Montag, den 4. August 2025, um 11 Uhr Ort: Kattenturmer Heerstraße 196, 28277 Bremen-Kattenturm

Am Mittwoch, den 6. August 2025, um 11 Uhr Ort: Fährgrund 16-18, 28757 Bremen-Vegesack

Anwesend sein werden in Kattenturm unter anderem der Senator für Inneres und Sport, Herr Mäurer, der stellvertretende Leiter der Direktion Einsatz, Herr Löwe sowie der Amtsleiter der Feuerwehr Herr Heßemer und der Ortsamtsleiter Herr Radolla. Die Sponsoren ADAC und Verkehrswacht haben ihre Teilnahme ebenfalls zugesagt.

Bei der Veranstaltung in Vegesack werden Herr Wulf vom Bildungsressort, der Ortsamtsleiter Herr Sgolik erwartet sowie die Sponsoren der Schulwegbanner, darunter Verkehrswacht, ÖVB Versicherungen und die Sparkasse Bremen. Für den Bremer Norden wurden neue, farbenfrohe und ausdrucksstarke Banner gestaltet.

In den kommenden Wochen plant die Polizei Bremen präventive Verkehrskontrollen in Form von Geschwindigkeitsmessungen und Überprüfungen der Rückhaltesysteme, um die Sicherheit rund um Schulen weiter zu erhöhen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich direkt beim Präventionszentrum der Polizei Bremen per E-Mail praeventionszentrum@polizei.bremen.de zu den beiden Veranstaltungen anmelden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell