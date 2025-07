POL-HB: Nr.: 0490 --Berauschter Autodieb von Polizei gestoppt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilhelm-Kaisen-Brücke Zeit: 28.07.2025, 19:25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wollten am Montagabend in der Altstadt einen 58 Jahre alten Fahrer eines als gestohlen gemeldeten Autos kontrollieren. Dabei versuchte er zu flüchten, konnte wenig später aber gestellt werden.

Gegen 19:25 Uhr meldete ein Anrufer, dass er auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke ein gestohlenes Auto wiedererkannt habe. Als Einsatzkräfte eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, raste der Mann zunächst in Richtung Innenstadt davon. Während der Fahrt fuhr der 54-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit, teilweise entgegengesetzter Fahrtrichtung und missachtete mehrere rote Ampeln. Anschließend fuhr er in eine Sackgasse. Der Mann stieg aus dem Auto aus und versuchte fußläufig zu flüchten, konnte von den Polizisten in der Wandschneiderstraße gestellt werden. Der 54 Jahre alte Mann gab an, zuvor Alkohol und Crack konsumiert zu haben. Erste Tests verliefen positiv. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Die Einsatzkräfte fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Derzeit wird geprüft, ob der 54-Jährige für den Autodiebstahl verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

